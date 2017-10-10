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Вор-домушник украл у жительницы Новочеркасска украшения на 800 тысяч рублей

Вор-домушник украл у жительницы Новочеркасска украшения на 800 тысяч рублей
В Новочеркасске вор украл из дома местной жительницы ювелирные изделия на сумму 800 тысяч рублей.

Кража произошла на улице Дзержинского. Пока хозяева были на работе, неизвестный разбил окно в частном доме и забрался внутрь. Обыскав дом, он нашёл в шкафу золотые серьги, цепочку и кольца. Забрав ценные вещи, преступник скрылся. Общая сумма ущерба составила порядка 800 тысяч рублей.
- 11 октября по подозрению в краже полицейские задержали 24-летнего молодого человека, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело статье «Кража».

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