В Железнодорожном районе Ростова на 10 дней отключат свет
В Железнодорожном районе Ростова на 10 дней отключат электроэнергию.
Света не будет с 9 по 19 января. Отключать электричество будут с 9 до 17 часов на улицах:
- Портовой, в домах с 243 по 315 и с 250 по 332;
- Матросова, в домах со 2 по 64 и с 3 по 47;
- Войкова, в домах с 180 по 182 и 245;
- Бакланова, 8;
- 2-й Володарского, в домах со 185 по 233;
- Дубовского, в домах с 17 по 27 и 42;
- 1-й Круговой, 92;
- Кузнечной, в домах с 252 по 336 и с 273 по 441;
- Магнитогорской, в домах со 101 по 109 и со 176 по 196;
- Минаева, в домах с 29 по 55 и с 30 по 54;
а также в переулках:
- Бойцовском, в домах с 11 по 25 и с 28 по 40;
- Рабфаковском, в домах с 20 по 26;
- Магнитном, в домах с 18 по 20 и 19;
- Пограничном, в домах с 3 по 5;
- Думчева, 7 и в домах с 10 по 12;
- Лосева, в домах с 8 по 10;
- 1-м Поселковом, в домах с 1 по 17 и со 2 по 4;
- 2-м Поселковом, в домах с 44 по 50;
- Туроверова, в домах с 17 по 19.
Света также не будет в Верхнем Железнодорожном проезде, в домах 26а, 26, 49, 49а.
По информации Донэнерго, отключения связаны с профилактическими работами на линиях.