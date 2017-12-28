В Железнодорожном районе Ростова на 10 дней отключат свет

В Железнодорожном районе Ростова на 10 дней отключат электроэнергию.



Света не будет с 9 по 19 января. Отключать электричество будут с 9 до 17 часов на улицах:

- Портовой, в домах с 243 по 315 и с 250 по 332;

- Матросова, в домах со 2 по 64 и с 3 по 47;

- Войкова, в домах с 180 по 182 и 245;

- Бакланова, 8;

- 2-й Володарского, в домах со 185 по 233;

- Дубовского, в домах с 17 по 27 и 42;

- 1-й Круговой, 92;

- Кузнечной, в домах с 252 по 336 и с 273 по 441;

- Магнитогорской, в домах со 101 по 109 и со 176 по 196;

- Минаева, в домах с 29 по 55 и с 30 по 54;

а также в переулках:

- Бойцовском, в домах с 11 по 25 и с 28 по 40;

- Рабфаковском, в домах с 20 по 26;

- Магнитном, в домах с 18 по 20 и 19;

- Пограничном, в домах с 3 по 5;

- Думчева, 7 и в домах с 10 по 12;

- Лосева, в домах с 8 по 10;

- 1-м Поселковом, в домах с 1 по 17 и со 2 по 4;

- 2-м Поселковом, в домах с 44 по 50;

- Туроверова, в домах с 17 по 19.



Света также не будет в Верхнем Железнодорожном проезде, в домах 26а, 26, 49, 49а.



По информации Донэнерго, отключения связаны с профилактическими работами на линиях.