В Ростовской области рецидивист украл деньги и ювелирные украшения на 330 тыс. руб.

В Красносулинском районе Ростовской области мужчина украл из дома деньги и ювелирные украшения на 330 тыс.руб. Кража произошла в хуторе Платово.

- Преступник проник в дом, взломав металлопластиковое окно, похитил имущество и скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – По подозрению в краже полицейские задержали ранее судимого за подобное преступление 52-летнего местного жителя.



В отношении мужчины было возбужденно уголовное дело по статье «Кража».