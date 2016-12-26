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В Ростовской области рецидивист украл деньги и ювелирные украшения на 330 тыс. руб.

В Красносулинском районе Ростовской области мужчина украл из дома деньги и ювелирные украшения на 330 тыс.руб. Кража произошла в хуторе Платово.
- Преступник проник в дом, взломав металлопластиковое окно, похитил имущество и скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – По подозрению в краже полицейские задержали ранее судимого за подобное преступление 52-летнего местного жителя.

В отношении мужчины было возбужденно уголовное дело по статье «Кража».

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