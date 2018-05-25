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В Ростове в день общегородского выпускного ограничат движение транспорта

В Ростове в день общегородского выпускного ограничат движение транспорта
В Ростове 27 июня, в день общегородского выпускного, ограничат движение транспорта.

Для машин будет закрыта улица Береговая на участке от проспекта Буденновского до переулка Газетного. Ограничение вводится с 15 часов 27 июня до 5 утра 28 июня.

Кроме того, для увеличения пропускной способности и безопасности дорожного движения с 18 июня будет запрещена остановка транспорта по южной стороне улицы Нансена на участке от улицы Стадионной до проспекта Буденновского.

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