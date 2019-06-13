На Береговой в Ростове перекроют движение из-за выпускного



На одной из улиц Ростова из-за выпускного перекроют движение транспорта. Улица Береговая будет закрыта с 15 часов 25 июня до 5 часов 26 июня. Такая информация размещена на сайте департамента автодорог и организации дорожного движения.



В указанный период времени нельзя будет проехать на участке от Будённовского проспекта до Газетного переулка.



Напомним, в этот же день, 25 июня, в Ростове будет запрещена продажа алкоголя. Это не будет распространяться на места общественного питания.