В Ростове иномарка сбила 14-летнюю велосипедистку на «зебре»

В Ростове иномарка сбила 14-летнюю девочку на велосипеде.



24 марта около 13:30 «Киа Рио» наехала на велосипедистку, когда она переезжала дорогу в районе дома 6 «А» на площади Толстого. По предварительным данным, подросток пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- С полученными травмами девочка доставлена в больницу, - рассказали в ГИБДД Ростовской области. - По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.



По данным полиции, иномаркой управляла 41-леняя женщина. Обстоятельства произошедшего уточняются.