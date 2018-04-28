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В первые рабочие дни после выходных несколько улиц в Ростове останутся без света

В первые рабочие дни после выходных несколько улиц в Ростове останутся без света
Ростовские электросети сообщают об отключении электроэнергии в первые рабочие дни после длинных выходных.

Так, 3 мая с 9 до 17 часов без света останутся жильцы домов №№ 13, 13/1, 13Б, 13В, 13Г, 13Д, 15 и 15Б по улице Думенко, а также дома № 19Ж по улице Лелюшенко.

4 мая с 9 до 17 часов подача электричества будет прекращена в домах с № 96 по № 178 по проспекту 40-летия Победы.

Отключение проводится во избежание аварийных ситуаций на оборудовании.

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