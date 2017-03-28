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В Новошахтинске рецидивист силой отобрал сумку у 80-летней пенсионерки

В Новошахтинске рецидивист силой отобрал сумку у 80-летней пенсионерки

В Новошахтинске молодой человек ограбил 80-летнюю пенсионерку. О происшествии пожилая горожанка сообщила в правоохранительные органы.

По словам потерпевшей, днем 24 марта на улице Энгельса к ней подбежал неизвестный и силой отобрал сумку, в которой находились две тысячи рублей.
- Полицейские задержали преступника в тот же день, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Им оказался 26-летний местный житель.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В сумке у пенсионерки было 2 тысячи рублей. Ранее задержанный уже был судим за кражу.

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