В Новошахтинске рецидивист силой отобрал сумку у 80-летней пенсионерки





В Новошахтинске молодой человек ограбил 80-летнюю пенсионерку. О происшествии пожилая горожанка сообщила в правоохранительные органы.



По словам потерпевшей, днем 24 марта на улице Энгельса к ней подбежал неизвестный и силой отобрал сумку, в которой находились две тысячи рублей.

- Полицейские задержали преступника в тот же день, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Им оказался 26-летний местный житель.



В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В сумке у пенсионерки было 2 тысячи рублей. Ранее задержанный уже был судим за кражу.