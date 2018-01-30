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В новочеркасскую колонию пытались перебросить 17 телефонов

В новочеркасскую колонию пытались перебросить 17 телефонов

В исправительную колонию Новочеркасска местный житель пытался перебросить 17 телефонов.

36-летнего мужчину задержали вблизи режимного объекта. При личном досмотре в кармане его куртки нашли пять свертков, в которых было 17 мобильников.
- В отношении жителя Новочеркасска составили административный протокол, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

Телефоны были изъяты и направлены в отдел полиции № 2 для проверки на возможную причастность к совершенным преступлениям.

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