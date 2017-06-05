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В Азове спасатели помогли ребёнку достать палец, застрявший в игрушке

В Азове спасатели помогли ребёнку достать палец, застрявший в игрушке. Мальчик засунул палец в детский автомат и не смог вытащить обратно. На помощь малышу пришли родители, но и им не удалось помочь сыну. Взволнованным взрослым пришлось обратиться к спасателям.

С помощью специального оборудования прибывшие специалисты помогли маленькому азовчанину вызволить палец из игрушки, сообщает DonDay.ru Азов. Жизни ребёнка ничего не угрожает.

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