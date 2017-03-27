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В Аксае столкнулись грузовик с хлебом и «Рено»: видео

В Аксае столкнулись грузовик с хлебом и «Рено»: видео

В Аксае столкнулись «ГАЗ 2704» с хлебом и «Рено». ДТП случилось 29 марта около 8 утра в районе дома 22/2 по улице Садовой.
- По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика перестраиваясь, не уступил дорогу попутному «Рено», - отметили в УГИБДД по Ростовской области. - В аварии никто не пострадал. Механические повреждения различного характера получили оба автомобиля.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

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