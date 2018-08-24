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Под Ростовом сгорела ферма

Под Ростовом сгорела ферма

В Аксайском районе 26 августа сгорела ферма. Пожар произошёл в посёлке Дорожном, расположенном в районе Волгодонской развязки.

Возгорание началось около половины шестого вечера. Огонь до прибытия спасателей успел распространиться на площадь 100 квадратных метров. Пламенем были охвачены хозпостройки.

Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал.
- Пожар был ликвидирован в 18:49, - уточнили в ведомстве. – Причины возгорания устанавливаются.

Добавим, что в Ростовской области сохраняется чрезвычайный уровень пожароопасности. С 27 по 29 августа на Дону прогнозируется 5-й, самый высокий, класс пожароопасности.

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