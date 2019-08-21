Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области сгорела пасека

В Ростовской области сгорела пасека
Фото: stavgorod.ru
В Целинском районе Ростовской области сгорела пасека. Возгорание произошло в селе Хлебородное 22 августа.

Сообщение о пожаре на южной окраине посёлка поступило на пульт дежурного пожарной охраны в 20:34. На место происшествия выехали четыре спасателя и одна единица техники. Пасека была охвачена огнём на площади 17 квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

Полностью пожар был ликвидирован в 20:55. Причина возгорания устанавливается.

Добавим, что в Ростовской области сохраняется высокий уровень пожароопасности. На протяжении длительного времени на Дону стоит сухая и жаркая погода. При таких условиях масштабное возгорание может произойти из-за небольшого очага, например, непотушенной сигареты.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.