В Ростовской области сгорела пасека



Фото: stavgorod.ru

В Целинском районе Ростовской области сгорела пасека. Возгорание произошло в селе Хлебородное 22 августа.



Сообщение о пожаре на южной окраине посёлка поступило на пульт дежурного пожарной охраны в 20:34. На место происшествия выехали четыре спасателя и одна единица техники. Пасека была охвачена огнём на площади 17 квадратных метров.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.



Полностью пожар был ликвидирован в 20:55. Причина возгорания устанавливается.



Добавим, что в Ростовской области сохраняется высокий уровень пожароопасности. На протяжении длительного времени на Дону стоит сухая и жаркая погода. При таких условиях масштабное возгорание может произойти из-за небольшого очага, например, непотушенной сигареты.