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Ограничение движения на проспекте Стачки продлится месяц

Ограничение движения на проспекте Стачки продлится месяц

Из-за прокладки газопровода на проспекте Стачки ограничат движение транспорта. Ограничение будет действовать с 1 по 30 марта.

Как сообщили в Департаменте автодорог Ростова, в начале марта в районе домов №№ 199-203 (район остановки «Школа») будет перекрыта правая полоса дороги.

Таким образом, жителям ЗЖМ придётся набраться терпения. Ограничение на проспекте приведёт к пробкам в направлении центра. Ближайший месяц, чтобы не опоздать на работу, ростовчанам нужно будет выезжать раньше.

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