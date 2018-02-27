Ограничение движения на проспекте Стачки продлится месяц





Из-за прокладки газопровода на проспекте Стачки ограничат движение транспорта. Ограничение будет действовать с 1 по 30 марта.



Как сообщили в Департаменте автодорог Ростова, в начале марта в районе домов №№ 199-203 (район остановки «Школа») будет перекрыта правая полоса дороги.



Таким образом, жителям ЗЖМ придётся набраться терпения. Ограничение на проспекте приведёт к пробкам в направлении центра. Ближайший месяц, чтобы не опоздать на работу, ростовчанам нужно будет выезжать раньше.