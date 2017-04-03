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На улице Ростова средь бела дня ограбили пенсионерку

На улице Ростова средь бела дня ограбили пенсионерку

В Пролетарском районе Ростова средь бела дня ограбили пенсионерку.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что на проспекте 40-летния Победы на неё напал мужчина. Грабитель силой отобрал у ростовчанки золотую цепочку с кулоном, после чего сбежал.
- Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Им оказался 37-летний ростовчанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за подобное преступление.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело статье «Грабеж».

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