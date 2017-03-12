На главном автовокзале в Ростове умер мужчина

На главном автовокзале в Ростове, расположенном на проспекте Сиверса, умер мужчина.



Трагический случай произошёл днём 14 марта. По словам очевидцев, пожилой мужчина шёл по улице и внезапно упал замертво. Прохожие вызвали «скорую». Но прибывшие медики только констатировали смерть.

- Около 12 часов в полицию поступило сообщение об обнаружении мёртвого мужчины, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – На место выехала следственная группа, выясняются все обстоятельства случившегося.



В донском главке отметили, что причин насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.