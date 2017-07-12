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На Дону спасли едва не утонувшего пьяного мужчину

На Дону спасли едва не утонувшего пьяного мужчину

В Ростовской области спасатели вытащили из воды мужчину, который едва не утонул.

ЧП произошло 13 июля около восьми часов вечера в станице Вёшенской Шолоховского района. Спасатели, наблюдая за оперативной обстановкой, заметили на середине реки Дон тонущего мужчину. На лодке они отправились к утопающему и подняли его на борт.
- 39-летнего пострадавшего доставили в спасательное подразделение, - рассказали в ДПЧС Ростовской области. - Мужчина находился в сильном алкогольном опьянении.

Пьяного местного жителя передали сотруднику полиции.

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