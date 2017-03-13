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Мужчину, ограбившего автоледи, задержали в Ростове

Мужчину, ограбившего автоледи, задержали в Ростове

Мужчину, ограбившего автоледи, задержали в Ростове 14 марта. 27 февраля в Ленинском районе южной столицы 25-летний житель Шахт дождался, пока девушка припаркует свою «Тойоту Рав 4». После этого он подбежал к машине, разбил стекло и вытащил сумку с деньгами, которая лежала на пассажирском кресле, сообщает пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Девушка тут же обратилась в полицию. Сумму ущерба оценили в 150 тыс. руб. Злоумышленника нашли через две недели. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж».

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