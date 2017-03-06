Авторизация

Регистрация
  • USD 58.26
  • EUR 61.71
  • Погода в г. +2
Новости

Лента новостей

1

Мошенница украла у ростовчанки 300 тыс. руб., обещая устроить дочь в вуз

В Ростове задержали подозреваемую в мошенничестве.

В полицию обратилась жительница Первомайского района Ростова. Она рассказала, что знакомая пообещала устроить её дочь в вуз. За своим услуги женщина попросила 300 тыс. руб. Но после того, как ростовчанка перечислила оговоренную сумму на банковскую карту, знакомая перестала выходить на связь.
- По подозрению в мошенничестве была задержана 45-летняя женщина, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В настоящее время подозреваемая заключена под стражу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Гость Дмитрий

Сегодня, 13:37

Ну одну овцу наказала другая, более умная. И что с того?

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!