Мошенница украла у ростовчанки 300 тыс. руб., обещая устроить дочь в вуз

В Ростове задержали подозреваемую в мошенничестве.



В полицию обратилась жительница Первомайского района Ростова. Она рассказала, что знакомая пообещала устроить её дочь в вуз. За своим услуги женщина попросила 300 тыс. руб. Но после того, как ростовчанка перечислила оговоренную сумму на банковскую карту, знакомая перестала выходить на связь.

- По подозрению в мошенничестве была задержана 45-летняя женщина, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



В настоящее время подозреваемая заключена под стражу.

