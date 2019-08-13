Подозреваемую в мошенничестве жительницу Волгоградской области задержали в Ростове



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В Ростове задержали подозреваемую в мошенничестве, находившуюся в федеральном розыске.



В ноябре 2010 года в отношении 33-летней жительницы города Камышин Волгоградской области было возбуждено уголовное дело.



Воспользовавшись доверием троих волгоградцев, женщина заняла у них свыше 100 тысяч рублей. Получив деньги, она перестала выходить на связь со своими кредиторами. Обманутые жители Волгограда обратились в полицию. Подозреваемую в мошенничестве задержали, но в ходе расследования она скрылась от правоохранительных органов. Фигурантку уголовного дела объявили в федеральный розыск.

- 13 августа 2019 года подозреваемая в мошенничестве была задержана в Ростове-на-Дону, где проживала на съемной квартире, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Волгоградской области. - В настоящее время задержанная находится в изоляторе временного содержания.



Следователи обратились в суд с ходатайством поместить подозреваемую в мошенничестве на время следствия под стражу. Расследование возбужденного в 2010 году уголовного дела возобновлено.