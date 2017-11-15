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Квартиру в многоэтажке подожгли в Ростовской области

Неизвестные подожгли квартиру в пятиэтажном доме в посёлке Усть-Донецкий.

Пожар произошёл в квартире на улице Строителей, 83а. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 16 ноября в 17:10.
- Горела квартира на площади 1 кв. м, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал. Причиной пожара стал поджог.

На тушение выезжали три единицы техники и шесть спасателей. Горение ликвидировано до прибытия пожарных подразделений.

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