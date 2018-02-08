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Бизнес уходит в «МегаФон. Таргет»

Бизнес уходит в «МегаФон. Таргет»
Более 700 клиентов Кавказского филиала* компании «МегаФон» используют таргетированные sms-рассылки для своих информационных и маркетинговых кампаний.

Чаще всего «МегаФон. Таргет» подключает малый и средний бизнес в сфере розничной и оптовой торговли (более 25% пользователей услуги). Также он популярен в сегменте HoReCa, IT-индустрии, у автомобильных, строительных компаний, гостиничных комплексов и фитнес-центров. Территориально самыми активными клиентами услуги являются представители бизнеса Юга России (около 70%): 193 краснодарские компании, 163 – из Ставрополья, 128 – из Ростовской области. В пятёрку также вошли воронежский бизнес (60 клиентов) и представители Республики Дагестан (31 клиент).

У клиентов Кавказского «МегаФона» самым популярным стал таргет «Онлайн геотаргет». Этот фильтр позволяет информировать абонентов, которые находятся в выбранном временном интервале в заданной географической зоне с радиусом от 300 метров. Также в ТОП-3 вошли параметры «возраст» и «геотаргет по субъектам» - область или край.

Бизнес уходит в «МегаФон. Таргет»

«В последние несколько лет бизнес изменил профиль потребления телеком-услуг. И мы отразили эти изменения в наших новых услугах и решениях. «МегаФон. Таргет» - решение нового стандарта, оно мобильно, масштабируемо, максимально «прозрачно» для понимания и актуально для любого бизнеса. Клиент полностью управляет процессом и получает понятный, действенный маркетинговый инструмент, – говорит Анатолий Горбунов, директор Кавказского филиала «МегаФона». – Мы видим растущий интерес к услуге и вариантам ее использования в таких отраслях, как производство, аграрная промышленность, медицина, индустрия развлечений, а также в государственных учреждениях».

«МегаФон. Таргет» не имеет аналогов на рынке в России и создан с учётом опыта ведущих мировых интернет-компаний. Рекламное предложение может быть настроено и запущено всего за пару часов, с любым бюджетом, количеством сообщений и даже с минимальным охватом в несколько десятков клиентов.

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