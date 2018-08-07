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Житель Ростовской области пойдет по суд за покушение на убийство

Житель Ростовской области пойдет по суд за покушение на убийство
В Ростовской области в городе Шахты будут судить местного жителя за покушение на убийство и ношение оружия. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, в сентябре 2017 года 35-летний житель Шахт стоял возле пивного бара. У него возник конфликт с незнакомым мужчиной. В ходе ссоры злоумышленник выстрелил в незнакомца из пистолета. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением. После случившегося обвиняемый скрылся с места преступления и избавился от оружия.

- Суд по ходатайству следователя назначил меру пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в ведомстве.

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