Жильцы дома, где произошёл взрыв газа, могут вернуться в свои квартиры уже сегодня вечером





Жильцы дома по переулку Забайкальскому, где произошёл взрыв, могут вернуться в свои квартиры уже сегодня вечером. Об этом сообщил глава администрации Ворошиловского района Виктор Бережной.

- К шести часам вечера должно завершиться обследование здания. После того как будет сделан вывод о том, насколько пострадала эксплуатационная надежность здания, будет принято решение, могут ли жильцы вернуться в свои квартиры, - рассказал Виктор Бережной. – Возможно, это произойдёт уже сегодня вечером.



По словам Виктора Бережного, в первую очередь в пострадавшем подъезде будут восстановлены окна и двери. Необходимые замеры уже проведены. Вечером планируется начать установку окон.



После обследования начнутся работы по восстановлению лифта. В результате взрыва повреждена шахта, и выдавлены двери.







В настоящее время все эвакуированные жильцы находятся у родственников и знакомых. Пунктом временного размещения в школе № 56 воспользовались лишь несколько человек и только для того, чтобы дождаться решения о том, когда они смогут вернуться в свои квартиры.

- На территории, где находится жилой дом, объявлен режим ЧС. Жители, проживавшие в нём, подпадают под его действие, - добавил Виктор Бережной. - В рамках режима ЧС, если потребуется, жителям будет оказана материальная помощь. Сейчас в доме работает комиссия, которая определит размер ущерба.



Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области Евгений Кондратьев, всего для ликвидации последствий взрыва привлекалась группировка из 100 человек от различных структур, в том числе 42 человека от МЧС России и более 25 единиц техники.







Напомним, около шести часов утра 17 января в доме № 5/4 по переулку Забайкальскому произошёл взрыв газа. ЧП произошло в квартире № 23, где проживал 60-летний мужчина, передвигавшийся на инвалидной коляске. При взрыве ростовчанин погиб. Его квартира частично разрушена. В других квартирах выбиты окна и двери.



Накануне происшествия, 16 января, в квартире, где произошел взрыв, была зафиксирована утечка газа. Прибывшие специалисты «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» устранили утечку. Что в итоге привело к взрыву, сейчас устанавливают следователи следственного управления СК РФ по Ростовской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».