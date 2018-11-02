Заключенному СИЗО № 1 Ростова пытались передать булочки, посыпанные наркотиками
Заключенному СИЗО № 1 Ростова пытались передать булочки, посыпанные наркотиками. Инцидент произошел в исправительном учреждении на улице Горького 4 ноября. Ростовчанин хотел передать продуктовую посылку своему знакомому осужденному в следственный изолятор.
Во время осмотра передачи сотрудники учреждения обнаружили четыре булочки, посыпанные белым порошком, вероятно, наркотического содержания. Также в бутылке с газировкой нашли неестественный белый осадок. Продукты с наркотическими веществами у местного жителя изъяли.
- Мужчину арестовали, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области. - Его передали полицейским.