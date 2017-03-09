Вокруг многоэтажек в Суворовском микрорайоне Ростова горит поле: видео





Вокруг многоэтажек в Суворовском микрорайоне Ростова горит поле. Сухая трава загорелась днем 11 марта.



Пожар сняли на видео местные жители. На записи видно, что огонь охватил достаточно большой участок. По словам очевидцев, вскоре огонь начал подобраться к автомобильной стоянке. Некоторые хозяева поспешили отогнать свои машины.



Спасатели приехали примерно в два часа дня. Пожарным машинам с трудом удалось проехать по траве. Как отмечают свидетели, к этому времени пожар уже постепенно начал потухать сам, однако дым и небольшие возгорания продолжали появляться примерно до пяти часов вечера.



Ранее сразу в нескольких районах Ростовской области загорелась сухая растительность.



