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Водитель «девятки» протаранил опору ЛЭП в Ростовской области, оставив сотню домов без света

Водитель «девятки» протаранил опору ЛЭП в Ростовской области, оставив сотню домов без света
В Неклиновском районе Ростовской области водитель «девятки» протаранил опору ЛЭП, оставив сотню домов без света. ДТП произошло 21 января около 18 часов в садовом товариществе «Движенец».

По словам очевидцев происшествия, пьяный водитель «ВАЗ-2109» столкнулся с «Митсубиси». Отечественную легковушку развернуло, и она врезалась в опору линии электропередачи. Удар был такой силы, что задняя крышка багажника «девятки» отлетела на несколько метров от машины.

В результате аварии никто не пострадал, но из-за поврежденного столба примерно в ста домах поселка отключился свет. Жители несколько часов пытались дозвониться в энергоснабжающую организацию.

Между тем виновник ДТП скрылся с места происшествия, бросив свою легковушку.

Водитель «девятки» протаранил опору ЛЭП в Ростовской области, оставив сотню домов без света

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