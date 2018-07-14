Во время потасовки в Ростовской области погиб 33-летний мужчина



Во время потасовки в Ростовской области погиб 33-летний мужчина. Трагическое происшествие случилось вечером 15 июля в Сальске на улице Ленина.



Как сообщил источник издания DonDay.ru, мужчина повздорил на улице с компанией молодых людей. Ссора переросла в потасовку, во время которой один из парней толкнул мужчину. Однако молодой человек не рассчитал силу. Пострадавший упал, потеряв равновесие. Головой он ударился о бордюр. От травмы мужчина скончался на месте.



-У Романа осталась жена и двое детей, - отмечает инсайдер.