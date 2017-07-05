В Таганроге водитель иномарки перевернулся, объезжая несуществующее препятствие
В Таганроге водитель иномарки перевернулся, объезжая несуществующее препятствие. ДТП произошло днем 7 июля на улице Чехова, в районе дома №33.
По предварительной информации, 38-летний мужчина на «Хендае» проезжал по дороге. В какой-то момент ему показалось, что автомобиль движется прямо на препятствие. Водитель машины резко повернул, задел припаркованную иномарку и перевернулся.
- В результате аварии никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. – Механические повреждения получил «Хендай» .
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.