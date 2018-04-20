В Таганроге при пожаре в частном доме пострадал мужчина





Местный житель пострадал при пожаре в частном двухэтажном доме в Таганроге.



Возгорание произошло ночью 21 апреля на улице Нижняя линия. Сообщение о ЧП поступило в оперативные службы в начале второго ночи. На момент прибытия пожарных расчётов огнём была охвачена площадь 42 квадратных метра. Спасателям понадобилось порядка 20 минут, чтобы ликвидировать пожар.

- В результате происшествия пострадал один человек, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области.



К тушению привлекались девять пожарных и три единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.