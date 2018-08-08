В Таганроге нашли труп пропавшего 44-летнего мужчины



В Таганроге нашли труп пропавшего 44-летнего мужчины. Тело Николая Мищенко нашли 13 августа, спустя 2 недели поисков, в черте города.



По предварительной информации, мужчину обнаружили с далеко зашедшими гнилостными изменениями. Личность Николая удалось установить сразу, поскольку рядом были документы на его имя. Кроме того, найденный мужчина был одет в вещи пропавшего ранее Николая.



-Для установления причин смерти назначены необходимые экспертизы, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области.



Прощание с Николаем Мищенко состоится 14 августа.