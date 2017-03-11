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В Таганроге две пенсионерки жестоко убили пожилую местную жительницу

В Таганроге две пенсионерки жестоко убили пожилую местную жительницу

В Таганроге задержаны две пенсионерки, подозреваемые в убийстве пожилой местной жительницы.

9 марта 78-летнюю таганроженку нашли мёртвой в собственном доме соседи. На теле женщины были многочисленные следы от ударов. Вокруг всё свидетельствовало о совершённом жестоком убийстве. Прибывшие на место следователи выяснили, что пенсионерка жила одна. Накануне убийства она дала объявление в газету о том, что ей требуется сиделка. На него откликнулась 64-летняя женщина. С потенциальной работницей пенсионерка договорилась о встрече, но в дом к ней пришли две женщины. По версии следствия, именно они зверски расправились с одинокой пожилой местной жительницей.
- Установлено, что подозреваемые нанесли ей множественные удары чайником, а затем задушили подушкой, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - После совершения убийства они похитили около 3 тыс. руб., другие вещи, принадлежащие потерпевшей, и скрылись с места происшествия.

Добыча жестоких убийц была небогатой – из дома своей жертвы они забрали часть посуды, в том числе хрустальной. Скорее всего, женщины изначально планировали преступление и шли в дом, чтобы ограбить одинокую пенсионерку.
В отношении женщины и её 71-летней сообщницы, которые также как и их жертва проживали в Таганроге, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Обе подозреваемые задержаны. Сейчас вопрос о заключении их под стражу на время следствия решает суд.

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