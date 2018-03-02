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В столкновении легковушки и фуры на трассе М-4 «Дон» пострадали два человека

В столкновении легковушки и фуры на трассе М-4 «Дон» пострадали два человека
Два человека пострадали в ДТП с участием «Хендай» и МАЗа на трассе М-4 «Дон». Авария случилась примерно в 15.00 возле Новочеркасска 3 марта.

По информации DonDay Новочеркасск, МАЗ двигался в сторону Москвы, когда фуру начало заносить на скользкой дороге. Авторефрижератор выбросило на встречную полосу, где в него въехал «Хендай Акцент». Иномарка врезалась в заднее правое колесо тягача. В считанные секунды легковушка превратилась в груду металла. У большегруза выбило мост, и полуприцеп оторвался от тягача.

Во время ДТП травмы получили водитель «Хендай» и его пассажирка. Спасателям пришлось распиливать кузов машины, чтобы деблокировать пострадавших. В тяжелом состоянии женщину и владельца авто отвезли в БСМП.

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