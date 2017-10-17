В Шахтах при пожаре в жилом доме погиб 58-летний мужчина



В городе Шахты Ростовской области при пожаре погиб 58-летний мужчина.



Возгорание произошло 18 октября на улице Культурный Уголок. Сообщение поступило на пульт пожарной охраны в 18:32. Огонь распространился на площадь 24 кв. м.

- Прибывшие спасатели локализовали пожар в 18:48, а полностью ликвидировали в 18:52, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



Во время тушения был обнаружен мёртвый мужчина. Его личность уже установлена, это 58-летний хозяин дома.



К тушению привлекались семь спасателей и две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.