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В Шахтах при пожаре в жилом доме погиб 58-летний мужчина

В Шахтах при пожаре в жилом доме погиб 58-летний мужчина
В городе Шахты Ростовской области при пожаре погиб 58-летний мужчина.

Возгорание произошло 18 октября на улице Культурный Уголок. Сообщение поступило на пульт пожарной охраны в 18:32. Огонь распространился на площадь 24 кв. м.
- Прибывшие спасатели локализовали пожар в 18:48, а полностью ликвидировали в 18:52, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Во время тушения был обнаружен мёртвый мужчина. Его личность уже установлена, это 58-летний хозяин дома.

К тушению привлекались семь спасателей и две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

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