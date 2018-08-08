Авторизация

Регистрация


  • USD 66.75
  • EUR 76.23
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Шахтах мужчина убил пенсионерку и ранил её 12-летнюю внучку

В Шахтах мужчина убил пенсионерку и ранил её 12-летнюю внучку
В городе Шахты местный житель задержан по подозрению в убийстве и покушении на убийство.

По версии следствия, 33-летний мужчина, вооруженный ножом, 13 августа ворвался во двор частного дома местной жительницы. Без причины он несколько раз ударил 69-летнюю хозяйку ножом и ранил её 12-летнюю внучку. Девочка стала кричать. Налётчик, испугавшись быть застигнутым на месте преступления, сбежал. От полученных ранений пенсионерка скончалась на месте происшествия. Ребёнку вовремя оказали медицинскую помощь.
- В результате совместно проведенных следователями и полицейскими оперативных действий подозреваемый задержан, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - В ходе следствия в отношении подозреваемого будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза с целью установления его психического состоянии в момент совершения преступления.

Установлено, что ранее задержанный был судим за разбой и незаконный оборот наркотических средств. Расследование уголовного дела продолжается.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.