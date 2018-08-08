В Шахтах мужчина убил пенсионерку и ранил её 12-летнюю внучку



В городе Шахты местный житель задержан по подозрению в убийстве и покушении на убийство.



По версии следствия, 33-летний мужчина, вооруженный ножом, 13 августа ворвался во двор частного дома местной жительницы. Без причины он несколько раз ударил 69-летнюю хозяйку ножом и ранил её 12-летнюю внучку. Девочка стала кричать. Налётчик, испугавшись быть застигнутым на месте преступления, сбежал. От полученных ранений пенсионерка скончалась на месте происшествия. Ребёнку вовремя оказали медицинскую помощь.

- В результате совместно проведенных следователями и полицейскими оперативных действий подозреваемый задержан, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - В ходе следствия в отношении подозреваемого будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза с целью установления его психического состоянии в момент совершения преступления.



Установлено, что ранее задержанный был судим за разбой и незаконный оборот наркотических средств. Расследование уголовного дела продолжается.