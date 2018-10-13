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В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве школьника

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве школьника
Фото: Убитый Кирилл А.
На Дону задержали подозреваемого в убийстве 14-летнего школьника из Каменска-Шахтинского. Сейчас с ним работают следователи.

По информации источника, задержан сверстник Кирилла А. Парни были знакомы.
- Назначено проведение экспертизы, - добавил источник, – пока не известно, действительно, ли подросток причастен к убийству. Все обстоятельства выясняются.

Как удалось узнать, погибший мальчик рос без родителей. Его воспитывала тётя.

Напомним, тело 14-летнего Кирилла А. с ножевыми ранениями нашли на городской набережной утром 15 октября.

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