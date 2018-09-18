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В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве 27-летней девушки

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве 27-летней девушки
В Каменском районе Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве девушки.

19 сентября в хуторе Красновка недалеко от железной дороги было обнаружено тело 27-летней местной жительницы со следами насильственной смерти. По факту смерти было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в преступлении задержали 31-летнего ранее судимого жителя Каменска-Шахтинского.
- По предварительным данным, потерпевшая и подозреваемый ранее были знакомы, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - В день убийства они поссорились. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил девушку куском кирпича. В результате полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В настоящее время расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Добавим, что о погибшей в посёлке ходила недобрая слава. Девушка злоупотребляла алкоголем, перебивалась случайными заработками. В 2017 году её лишили родительских прав, а маленькую дочку определили в соцучреждение.

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