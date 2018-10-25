В Ростовской области водитель маршрутки сбил пожилого мужчину
В Новочеркасске Ростовской области водитель маршрутки сбил пожилого мужчину. Авария произошла 26 октября около 18 часов на улице Гагарина. Информацию о ДТП сообщает DonDay Новочеркасск.
По данным издания, водитель маршрутного такси «Хендай Каунти» направлялся в центр. В этот время 65-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Водитель не успел вовремя остановить автомобиль. В результате маршрутка наехала на пешехода.
Пожилой мужчина получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали.