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В Ростовской области водитель маршрутки сбил пожилого мужчину

В Ростовской области водитель маршрутки сбил пожилого мужчину
В Новочеркасске Ростовской области водитель маршрутки сбил пожилого мужчину. Авария произошла 26 октября около 18 часов на улице Гагарина. Информацию о ДТП сообщает DonDay Новочеркасск.

По данным издания, водитель маршрутного такси «Хендай Каунти» направлялся в центр. В этот время 65-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Водитель не успел вовремя остановить автомобиль. В результате маршрутка наехала на пешехода.

Пожилой мужчина получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали.

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