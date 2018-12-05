В Ростовской области водитель иномарки наехал на пешехода



В Новочеркасске водитель иномарки «Рено Логан» наехал на пешехода. ДТП произошло на Харьковском шоссе 7 декабря около 17 часов. Информацию об этом передает DonDay Новочеркасск.



Издание сообщает, что водитель автомобиля «Рено Логан» двигался в сторону выезда из города. Прямо перед автомобилем дорогу пытался перебежать 55-летний мужчина. Он двигался в неположенном месте. Из-за погоды видимость на дороге была плохая. Водитель заметил мужчину слишком поздно и не успел притормозить. В результате иномарка сбила несчастного. Удар был такой сильный, что его подкинуло на капот.



Мужчина получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали прибывшие на место аварии сотрудники «скорой».