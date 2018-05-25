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В Ростовской области в квартире умер полуторамесячный младенец

В Ростовской области в квартире умер полуторамесячный младенец

В городе Каменске-Шахтинском в одной из квартир микрорайона Лиховского мать обнаружила своего малыша мёртвым. Ребёнок лежал в коляске без признаков жизни.

По предварительным данным, смерть младенца наступила 27 мая. По словам 25-летней матери, новорожденный сын всегда находился под присмотром, ничем не болел. Однако, как выяснилось позже, и девушка, и её ребёнок лечились от сифилиса.
- Сейчас следователи устанавливают причину смерти младенца, - рассказал источник, - не исключено, что мальчик скончался от инфекционного заболевания.

Кроме новорожденного сына, у девушки уже есть двое маленьких детей. В Каменск-Шахтинский семья перебралась из района около месяца назад, купив здесь жильё за счёт средств материнского капитала. На новом месте жительства девушку и детей посетили участковая медсестра и соцработник. Специалисты выяснили, что многодетная мать склонна к употреблению алкоголя, в квартире грязно, детям не хватает еды, предметов гигиены и одежды. Кроме того, у полуторамесячного малыша не было свидетельства о рождении.

Сейчас следователи выясняют причину и обстоятельства смерти малыша, а сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних местного отдела полиции взяли семью на контроль.

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