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В Ростовской области в ДТП погибли два ребенка

В Ростовской области в ДТП погибли два ребенка
В Чертковском районе Ростовской области в ДТП погибли дети. Авария произошла рано утром 24 июня.

На 803-м километре трассы М-4 «Дон», по предварительным данным, 33-летний водитель «Ниссан Тиана» не справился с управлением и врезался в колесоотбойный брус.
- В аварии погибли находившиеся в салоне иномарки дети 10 и 6 лет, ещё один пассажир автомобиля, 34-летняя мама детей, получила травмы различной степени тяжести, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

Как стало известно Rostov.ru, в аварию попала семья из Брянской области. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

В Ростовской области в ДТП погибли два ребенка

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