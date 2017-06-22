В Ростовской области в ДТП погибли два ребенка



В Чертковском районе Ростовской области в ДТП погибли дети. Авария произошла рано утром 24 июня.



На 803-м километре трассы М-4 «Дон», по предварительным данным, 33-летний водитель «Ниссан Тиана» не справился с управлением и врезался в колесоотбойный брус.

- В аварии погибли находившиеся в салоне иномарки дети 10 и 6 лет, ещё один пассажир автомобиля, 34-летняя мама детей, получила травмы различной степени тяжести, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.



Как стало известно Rostov.ru, в аварию попала семья из Брянской области. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.



