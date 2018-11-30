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В Ростовской области суд признал вину мужчины, семь раз ударившего ножом своего знакомого

В Ростовской области суд признал вину мужчины, семь раз ударившего ножом своего знакомого
Городской суд Гуково признал виновным местного жителя, который нанёс своему товарищу семь ножевых ранений.

В июле 2018 года обвиняемый Шуканов Э. и потерпевший А. вместе с друзьями распивали водку. В какой-то момент между мужчинами произошёл конфликт из-за того, что А. стал нецензурно выражаться в отношении Шуканова. Знакомые решили выйти на улицу и разобраться, как «мужчина с мужчиной».

Во дворе А. сел на скамейку и стал надевать ботинки. На требование подняться он никак не отреагировал. Тогда приятель ударил его кулаком в челюсть. Однако дончанин снова не ответил. Шуканов разозлился и достал складной нож, который был подвешен к карману у него за спиной. Он стал наносить мужчине удар за ударом. Всего потерпевший получил семь ножевых ранений в грудь, живот, правую кисть и левое плечо.

Перестав бить, Шуканов сказал, чтобы А. уходил, а сам направился к себе домой. Там он сообщил друзьям, что порезал знакомого, и чтобы те его больше не искали. Собутыльники не восприняли его слова всерьёз и скоро ушли. На улице они наткнулись на истекающего кровью А. и вызвали бригаду скорой помощи. В больнице потерпевший скончался от большой кровопотери.

В ту же ночь к злоумышленнику приехали полицейские. Он всё рассказал правоохранителям и добровольно выдал нож.

- Обвиняемый признан виновным по статье «Убийство», - отметили в городском суде.

Шуканов Э. приговорён к девяти годам колонии строгого режима и выплате ущерба в размере более одного миллиона рублей.

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