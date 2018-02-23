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В Ростовской области разыскивают 39-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают 39-летнего мужчину
В Ростовской области разыскивают 39-летнего мужчину. Сергей Пархомов 21 февраля выехал из Зерноградского района в Ростов на белой «ГАЗели». С тех пор он перестал выходить на связь с близкими.
- Пропавшему на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, у него темные, с проседью, волосы и карие глаза, - отметили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». – В день исчезновения мужчина был в сером свитере, кожаной куртке и осенних ботинках черного цвета на шнурках и синих джинсах. Носит очки.

Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении Сергея Пархомова, просят сообщить по номерам: 8-800-700-54-52 или 102.

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