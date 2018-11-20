В Ростовской области пьяный грабитель кидался в охранников стульями



В городе Донецке Ростовской области парень попытался ограбить кинотеатр «Проспект». Происшествие случилось 22 ноября около 1:30 ночи по адресу: улица Горького, 160.



По сообщению источника Rostov.ru, ночью в здании сработала охранная сигнализация. Прибыв на место, охранники обнаружили 19-летнего грабителя. Парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Касса кинотеатра была открыта и пуста. Задержанный Андрей П. выкинул из кармана награбленные деньги и в нецензурной форме стал утверждать, что он ничего не брал.



Затем грабитель стал кидаться в охранников стульями. После нескольких предупреждений они схватили его и надели наручники.



Приехав в кинотеатр, полицейские забрали Андрея и увезли в участок. Как оказалось, дончанин ранее был судим за кражу.