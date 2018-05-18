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В Ростовской области пропал без вести 76-летний пенсионер

В Ростовской области пропал без вести 76-летний пенсионер

На Дону разыскивают пенсионера из Шахт. 76-летний Эдуард Николаевич Величко ушёл из дома 21 мая и не вернулся обратно.

Обеспокоенные родственники обратились за помощью к поисковикам из отряда «Лиза Алерт Юг». Волонтёры распространили информацию о поиске пенсионера.

Рост пропавшего - около 160 сантиметров, он худощавого телосложения. У мужчины седые волосы и светлые глаза. В день пропажи был одет в тёмные спортивные брюки, бежевую футболку с длинным рукавом, чёрные шлепки и серые носки.

Поисковики отмечают, что пенсионер дезориентирован и может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто видел Эдуарда Николаевича Величко, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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