В Ростовской области пропал без вести 76-летний пенсионер





На Дону разыскивают пенсионера из Шахт. 76-летний Эдуард Николаевич Величко ушёл из дома 21 мая и не вернулся обратно.



Обеспокоенные родственники обратились за помощью к поисковикам из отряда «Лиза Алерт Юг». Волонтёры распространили информацию о поиске пенсионера.



Рост пропавшего - около 160 сантиметров, он худощавого телосложения. У мужчины седые волосы и светлые глаза. В день пропажи был одет в тёмные спортивные брюки, бежевую футболку с длинным рукавом, чёрные шлепки и серые носки.



Поисковики отмечают, что пенсионер дезориентирован и может нуждаться в медицинской помощи.



Всех, кто видел Эдуарда Николаевича Величко, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.