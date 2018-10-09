Авторизация

Регистрация


  • USD 66.77
  • EUR 77.08
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области пострадал водитель «Хендай», сбив лошадь на трассе

В Ростовской области пострадал водитель «Хендай», сбив лошадь на трассе
В Ростовской области пострадал водитель «Хендай», сбив лошадь на трассе. ДТП случилось 9 октября около 22 часов на 157-м километре автодороги Элиста - Зимовники. Лошадь вышла на проезжую часть, в это время по дороге ехал 45-летний мужчина на «Хендай Соната».

Водитель не успел затормозить и сбил животное. Затем иномарка съехала в кювет.

- В результате аварии пострадали водитель «Хендай» и его 32-летний пассажир, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С травмами их госпитализировали врачи.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.