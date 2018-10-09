В Ростовской области пострадал водитель «Хендай», сбив лошадь на трассе



В Ростовской области пострадал водитель «Хендай», сбив лошадь на трассе. ДТП случилось 9 октября около 22 часов на 157-м километре автодороги Элиста - Зимовники. Лошадь вышла на проезжую часть, в это время по дороге ехал 45-летний мужчина на «Хендай Соната».



Водитель не успел затормозить и сбил животное. Затем иномарка съехала в кювет.



- В результате аварии пострадали водитель «Хендай» и его 32-летний пассажир, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С травмами их госпитализировали врачи.