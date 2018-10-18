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В Ростовской области опрокинулась фура, груженная досками

В Ростовской области опрокинулась фура, груженная досками
В Ростовской области опрокинулась фура, груженная досками. Авария случилась 20 октября на трассе М-4 «Дон» в районе хутора Аюта Октябрьского района.

Водитель грузовика во время движения не справился с управлением, фуру занесло, а затем большегруз опрокинулся на левую сторону. В результате деревянные доски выпали из прицепа транспорта.

- В ДТП никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Большегруз получил механические повреждения.

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