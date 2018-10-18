В Ростовской области опрокинулась фура, груженная досками



В Ростовской области опрокинулась фура, груженная досками. Авария случилась 20 октября на трассе М-4 «Дон» в районе хутора Аюта Октябрьского района.



Водитель грузовика во время движения не справился с управлением, фуру занесло, а затем большегруз опрокинулся на левую сторону. В результате деревянные доски выпали из прицепа транспорта.



- В ДТП никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Большегруз получил механические повреждения.