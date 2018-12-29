В Ростовской области «Нива» врезалась в «Мазду»: погибла 4-летняя девочка



В Ростовской области «Нива» врезалась в «Мазду». ДТП случилось 3 января около 15.00 на автодороге Ростов - Ставрополь.



На 42-м километре трассы 37-летний мужчина на «Ниве» выехал на встречную полосу. Там он не смог избежать столкновения с 30-летним водителем «Мазды» и врезался в него.



- В ДТП пострадали оба водителя авто и 4-летняя пассажирка иномарки, - рассказали в пресс-службе донского главка. - С травмами их госпитализировали.



К несчастью, в больнице медики не смогли спасти 4-летнюю малышку. Она скончалась от полученных травм.



Сейчас по факту аварии проводится проверка. Выясняются все детали случившегося.