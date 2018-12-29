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В Ростовской области «Нива» врезалась в «Мазду»: погибла 4-летняя девочка

В Ростовской области «Нива» врезалась в «Мазду»: погибла 4-летняя девочка
В Ростовской области «Нива» врезалась в «Мазду». ДТП случилось 3 января около 15.00 на автодороге Ростов - Ставрополь.

На 42-м километре трассы 37-летний мужчина на «Ниве» выехал на встречную полосу. Там он не смог избежать столкновения с 30-летним водителем «Мазды» и врезался в него.

- В ДТП пострадали оба водителя авто и 4-летняя пассажирка иномарки, - рассказали в пресс-службе донского главка. - С травмами их госпитализировали.

К несчастью, в больнице медики не смогли спасти 4-летнюю малышку. Она скончалась от полученных травм.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Выясняются все детали случившегося.

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