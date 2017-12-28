В Ростовской области мужчина украл электроинструменты на 100 тысяч рублей



В Ростовской области 36-летний мужчина украл из гаража электроинструменты на 100 тысяч рублей. Случай воровства произошел 30 декабря в Волгодонске на улице Мира.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, подозреваемый взломал замок гаража, собрал все инструменты и с добычей скрылся.



- Полицейские задержали предполагаемого преступника, им оказался ранее судимый местный житель, - отметили в ведомстве. – В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

