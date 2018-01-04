В Ростовской области ищут пропавшего без вести 56-летнего мужчину





В Ростовской области ищут 56-летнего мужчину. Эдуард Яровенко 17 октября вышел из дома в Таганроге, возможно, он отправился в село Николаевка.



В последний раз горожанина видели возле торгового центра «Мармелад» почти два месяца назад.

- У отца рост - 177 сантиметров, голубые глаза и темно-русые волосы, - рассказал сын пропавшего, Валерий. - В день исчезновения на нем были темные джинсы, красная спортивная куртка и черные ботинки.



Всех, кому что-то известно о местонахождении Эдуарда Яровенко, просят позвонить по номеру: 8-952-562-43-93 (Валерий).