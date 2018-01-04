Авторизация

Регистрация


  • USD 57.60
  • EUR 68.87
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области ищут пропавшего без вести 56-летнего мужчину

В Ростовской области ищут пропавшего без вести 56-летнего мужчину

В Ростовской области ищут 56-летнего мужчину. Эдуард Яровенко 17 октября вышел из дома в Таганроге, возможно, он отправился в село Николаевка.

В последний раз горожанина видели возле торгового центра «Мармелад» почти два месяца назад.
- У отца рост - 177 сантиметров, голубые глаза и темно-русые волосы, - рассказал сын пропавшего, Валерий. - В день исчезновения на нем были темные джинсы, красная спортивная куртка и черные ботинки.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Эдуарда Яровенко, просят позвонить по номеру: 8-952-562-43-93 (Валерий).

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.